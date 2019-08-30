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Audi RS6 обзавелся вместительным кузовом «ют»

Универсал Audi RS6 способен удивить автолюбителя своей мощностью, но вот с объемом багажника у модели есть проблемы. Именно поэтому благодаря мастерам ателье автомобиль обзавелся вместительным кузовом «ют».
Audi RS6 обзавелся вместительным кузовом «ют»

Представленный недавно универсал Audi RS6 может похвастаться 591-сильным двигателем. Мало кто ожидает увидеть настолько мощную силовую установку в этом семейном автомобиле, однако при этом многие хотят от него более вместительного багажника. Последний у этой модели хоть и мог удовлетворить потребности целой семьи, но не имел выдающихся характеристик.

Мастера тюнинг-ателье X-Tomi Design разработали собственный вариант Audi RS6 с вместительным кузовом «ют». С виду подобный формат напоминает пикап, но это не так. По своей сути «ют» Audi RS6 представляет собой обычный легковой автомобиль, передняя часть которого напоминает двухместный седан, а в задней располагается вместительным багажник. При этом авто обычно сохраняет все ходовые характеристики оригинала, а нередко становится только быстрее, так как он значительно теряет в весе. То же самое произошло и с этим немецким универсалом.

При этом не стоит ожидать, что сам производитель решит выпустить такой Audi RS6 «ют». Подобные автомобили уже давно не пользуются большим спросом даже в США и Канаде, где они обычно были популярными. При этом стоит отметить, что вариант X-Tomi Design выглядит не только практично, но и стильно.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:32

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