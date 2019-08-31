Xiaomi готовит электрическую отвертку Mijia Wiha Electric
Компания Xiaomi готовит к выходу электрическую отвертку Mijia Wiha Electric. Продажи начнутся 9 октября, цена составит 27 долларов, за эти деньги покупатель получит два режима работы, подсветку передней панели и множество сменных насадок.
Недавно Xiaomi объявила о старте сбора средств на производство электрической отвертки Mijia Wiha Electric. Несмотря на то, что до конца срока остается еще 12 дней, уже сейчас собрано 140% от нужной суммы. Производством новинки займется известная немецкая компания Wiha Tools, имеющая 80-летний опыт в выпуске высокотехнологичных инструментов для торговли, промышленности и ремонта.
Электрическая отвертка Mijia Wiha Electric будет иметь два режима работы в зависимости от крутящего момента: 0,4 и 1 Нм. Новинка похвастается эргономической формой рукоятки, позволяющей надежно держать инструмент в руке, не применяя для этого излишних усилий. Она также получила два светодиода на своей передней части, поэтому ее можно использовать даже в темноте. Кроме этого, имеется функция самоблокировки для предотвращения излишнего закручивания.
Mijia Wiha Electric будет комплектоваться съемным удлинительным стержнем длиной 105 мм. Также в коробке окажется несколько сменных магнитных головок разного вида и формы. Электрическая отвертка получит аккумулятор на 1500 мАч, позволяющее закрутить до 120 шурупов. На полную зарядку понадобится полтора часа.
Недавно Xiaomi объявила о старте сбора средств на производство электрической отвертки Mijia Wiha Electric. Несмотря на то, что до конца срока остается еще 12 дней, уже сейчас собрано 140% от нужной суммы. Производством новинки займется известная немецкая компания Wiha Tools, имеющая 80-летний опыт в выпуске высокотехнологичных инструментов для торговли, промышленности и ремонта.
Электрическая отвертка Mijia Wiha Electric будет иметь два режима работы в зависимости от крутящего момента: 0,4 и 1 Нм. Новинка похвастается эргономической формой рукоятки, позволяющей надежно держать инструмент в руке, не применяя для этого излишних усилий. Она также получила два светодиода на своей передней части, поэтому ее можно использовать даже в темноте. Кроме этого, имеется функция самоблокировки для предотвращения излишнего закручивания.
Mijia Wiha Electric будет комплектоваться съемным удлинительным стержнем длиной 105 мм. Также в коробке окажется несколько сменных магнитных головок разного вида и формы. Электрическая отвертка получит аккумулятор на 1500 мАч, позволяющее закрутить до 120 шурупов. На полную зарядку понадобится полтора часа.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:01