Супруга участника «Битвы экстрасенсов» Сергея Пахомова скончалась от рака





Будучи участником проекта «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» артист рассказал о борьбе супруги против онкологии. Наталья Почечуева перенесла трансплантацию костного мозга, но все усилия врачей оказались тщетны. Недавно Сергей Пахомов, более известный как Пахом, сообщил в социальной сети о смерти жены. Он обнародовал ряд изображений спутницы жизни, подписав их словом «Прощай».Сергей Пахомов добавил, что тело Почечуевой кремировали, а прах захоронили в Германии, где она некоторое время жила. В течение пяти лет женщина перенесла ряд курсов химиотерапии, а в последние месяцы не могла передвигаться. Артист волновался за супругу, пока находился на проекте, а в определенный момент он попросил руководство отпустить его домой, где Почечуевой делали операцию, но не услышал положительный ответ на свою просьбу. Тогда хирургическое вмешательство прошло благополучно, но потом с супругой Пахомова произошел инсульт, а несколько дней назад она умерла в больнице.