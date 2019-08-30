Специалисты: Помидоры помогают снизить риск развития рака матки и простаты





Прежде всего, этот овощ должен появиться в рационе у людей, страдающих от остеопороза. Стоит отметить, что помидоры помогут вывести токсины из организма, а благодаря витаминам А и С, они предотвращают возникновение рассеянного склероза или болезни Альцгеймера.Данный продукт следует употреблять и людям, страдающим от высокого показателя холестерина в крови и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Добавим, что помидоры лучше есть в отдельности от огурцов, так как два самых популярных летних овоща мешают друг другу усвоиться.