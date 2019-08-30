Ксения Бородина вступилась за Сергея Пынзаря, когда на него посыпались обвинения в измене супруге Дарье
Звезда телеканала «ТНТ» Ксения Бородина вступилась за бывшего подопечного, а ныне близкого друга Сергея Пынзаря. Дело в том, что супруг Дарьи прибыл на празднование дня рождения Курбана Омарова в гордом одиночестве, после чего его начали обвинять в измене.
Не секрет, что «проектное» семейство Дарьи и Сергея Пынзарь уже достаточно продолжительный период времени дружит с Ксенией Бородиной и Курбаном Омаровым. Немудрено, что на дне рождения бизнесмена с дагестанскими корнями звезда «Дома-2» прибыл в обязательном порядке, пусть и без жены.
Стоит отметить, что подписчики Пынзарей, узнав об этом, тут же «включили» детективов и принялись проводить «расследование века». В итоге некоторые из них пришли к выводу, что Дарьи не было на празднике Омарова из-за измены Сергея. А кое-кто из пользователей Сети даже додумался написать блондинке об этом и задать ей кучу вопросов.
Вероятно, что к таким умозаключениям фолловеры пришли неспроста. Дело в том, что в социальных сетях ранее уже несколько раз появлялись слухи о том, что Сергей не верен Дарье. Поговаривают, что Пынзаря не единожды видели в Москве в различных увеселительных заведениях с неизвестными девушками, в то время пока его жена в Турции занималась воспитанием их общих наследников.
Нужно сказать, что подобные догадки очень разгневали Бородину, которая поспешила заступиться за Пынзаря. Ведущая «Дома-2» оставила под одной из свежих публикаций Дарьи комментарий, в котором, не подбирая выражений, высказала свое возмущение по этому поводу, пишет «Woman».
Не секрет, что «проектное» семейство Дарьи и Сергея Пынзарь уже достаточно продолжительный период времени дружит с Ксенией Бородиной и Курбаном Омаровым. Немудрено, что на дне рождения бизнесмена с дагестанскими корнями звезда «Дома-2» прибыл в обязательном порядке, пусть и без жены.
Стоит отметить, что подписчики Пынзарей, узнав об этом, тут же «включили» детективов и принялись проводить «расследование века». В итоге некоторые из них пришли к выводу, что Дарьи не было на празднике Омарова из-за измены Сергея. А кое-кто из пользователей Сети даже додумался написать блондинке об этом и задать ей кучу вопросов.
Вероятно, что к таким умозаключениям фолловеры пришли неспроста. Дело в том, что в социальных сетях ранее уже несколько раз появлялись слухи о том, что Сергей не верен Дарье. Поговаривают, что Пынзаря не единожды видели в Москве в различных увеселительных заведениях с неизвестными девушками, в то время пока его жена в Турции занималась воспитанием их общих наследников.
Нужно сказать, что подобные догадки очень разгневали Бородину, которая поспешила заступиться за Пынзаря. Ведущая «Дома-2» оставила под одной из свежих публикаций Дарьи комментарий, в котором, не подбирая выражений, высказала свое возмущение по этому поводу, пишет «Woman».