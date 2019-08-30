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Лолита Милявская испытывает стыд за ночные sms мужу

Лолита Милявская испытывает душевные страдания после разлуки с мужем. Она пишет ему по ночам sms-сообщения, за которые потом стыдится.
Лолита Милявская испытывает стыд за ночные sms мужу

Знаменитая певица не стесняется рассказывать о происходящем в личной жизни. На фестивале «Новая волна» в Сочи она призналась во время разговора с работниками СМИ, что душевно мучается в связи с расставанием с экс-возлюбленным Дмитрием Ивановым. Лолита Милявская не считает себя сильной личностью, как думают многие, и ей тоже бывает сложно в определенных жизненных моментах. «Иногда не знаешь, что с этим делать», - отметила она.

Эстрадная знаменитость сообщила, что по ночам пишет бывшему супругу sms-сообщения, за которые потом извиняется. По словам Милявской, Иванов понимает все это и не держит на нее зла. Певица не хочет делать вид, будто у нее все замечательно, но за такую искренность и честность ее любят многочисленные поклонники. Звезда также сказала, что из семьи ушел именно ее муж, и она не держит на него обид, так считает его правым. Супруги прежде не работали над улучшением собственных отношений, заметила Милявская, и в результате пара распалась. После фестиваля в Сочи певица намерена вернуться в Москву и обратиться за помощью к психотерапевту.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:21

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