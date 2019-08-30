Владимир Познер назвал самого талантливого российского тележурналиста

Владимир Познер отметил, что в целом считает некорректным давать оценки работы собственных коллег, поэтому никогда этого не делал. При этом есть один человек, ради которого он готов нарушить данный принцип и назвать самого лучшего российского тележурналиста. Таковым он считает Леонида Парфенова. По мнению журналиста, у его коллеги есть прирожденный талант, он буквально родился для того, чтобы быть на этом месте. Ведущий программы «Познер» также заявил, что он чрезвычайно высоко ценит профессиональные и личностные качества этого тележурналиста.Кроме этого, Владимир Познер признался, что, несмотря на подобную оценку Леонида Парфенова, у него с ним существует некоторые незначительные противоречия, но они исключительно профессиональные. Именно поэтому он бы с радостью поработал вместе с ним над совместным проектом, но считает, что сейчас это просто невозможно. По мнению журналиста, глава Первого канала Константин Эрнст был бы счастлив, если бы начала выходить подобная совместная программа, однако в текущих политических реалиях этого не произойдет, уверен Владимир Познер.