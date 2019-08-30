Катерина Шпица призналась, что страдает от атопического дерматита

Как призналась актриса, у нее был диагностирован атопический дерматит в двухмесячном возрасте, и она перенесла два отека Квинке. Артистка помнит, как за нее переживали родители и отчаянно искали выход из сложившейся ситуации. Звезда описала неприятные ощущения, которые сопровождают болезнь, отметив, что причины могут быть также психосоматические. Катерина Шпица с 18 лет не страдает от симптомов недуга, но он по-прежнему остается неизлечимым. Во многом ей помогли правильно разработанный рацион, препараты, уход за кожей, благодаря чему знаменитость уже 15 лет чувствует себя хорошо.На данный момент Шпица отдыхает во Франции, где посетила центр гидротерапии и Париж. поклонники в комментариях восхищались силой духа своего кумира и ее красотой.