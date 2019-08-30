Уфолог обнаружил на спутнике Юпитера Европа черный инопланетный объект





Уфолог внимательно изучил снимки, опубликованные космическим ведомством NASA. На них он обнаружил черный инопланетный объект, располагающийся на поверхности спутника Юпитера Европа. Его выдают несколько резких прямых углов, характерный цвет, объемный корпус, пара темных глубоких отверстий в самом центре и два длинных крыла. Согласно расчетам Скотта Уоринга, в поперечнике эта структура имеет около 32 километров.Юпитер располагает 79 известными науке спутниками, отмечает уфолог, поэтому можно предположить, что остальные также заслуживают изучения. По мнению Скотта Уоринга, если инопланетный объект есть на одном из них – то аналогичные должны быть и на других. Также он предположил, что NASA может намеренно скрывать иные базы пришельцев на Европе, однако с этой дало осечку и забыло ее скрыть.Пользователи Сети как обычно разделились в этом вопросе на два лагеря. Одни считают, что Скотт Уоринг действительно обнаружил на спутнике Юпитера черный инопланетный объект. Другие же уверены, что уфолог лишь выдает желаемое за действительное, а темная структура на снимках может быть необычной горной породой, напоминающей базу пришельцев.