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Юлия Высоцкая восхитила поклонников стройной фигурой

Актриса Юлия Высоцкая показала стройную фигуру во время прогулки на яхте. Звезда делится фотографиями из отпуска на своем Instagram-аккаунте.

Юлия Высоцкая отправилась вместе с супругом в Италию, где влюбленные на протяжении отпуска катались на велосипедах, ходили в пешие прогулки и отдыхали на пляже. Там же режиссер Андрей Кончаловский отметил свое 82-летие, а поклонники заявили, что звезды выглядят счастливыми и влюбленными. В Сети заметили стройные и загорелые ноги Юлии Высоцкой, а накануне актриса порадовала публику снимком в бикини, сделанном во время морской прогулки на яхте.

В подписи к публикации Высоцкая отметила, что рада изменениям в планах. В частности, их рейс отменили, и супругам пришлось продлить отдых. В итоге они провели день на яхте на Сардинии. В комментариях фанаты сравнили отмену рейса за рубежом с катастрофой, с которой звезде удалось справиться. Многие фанаты заметили спортивную фигуру Высоцкой на снимке, а также ее счастливое выражение лица.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:03

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