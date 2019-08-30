Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина показала, какую школьную форму выбрала для дочери Маруси

Как и большинство родителей, Ксения Бородина старательно собирает старшую наследницу Марусю в школу. Не секрет, что в этом году дети пойдут в учебное заведение 2 сентября, так как первое число выпадает на выходные. Считанные часы назад ведущая «Дома-2» разместила в личном микроблоге снимок дочери в новой школьной форме.Нужно сказать, что многим фолловерам понравилась школьная форма 10-летней Маруси. Сдержанное и хорошенькое платье темно-синего цвета с золотистыми пуговицами на груди, манжетами с оборками и длинными рукавами не оставило равнодушным никого.Внизу новая школьная форма Маруси отделана полосками. У плеч также имеется рюш с яркой окантовкой по краю. К темно-синему наряду дочери Бородина подобрала белые колготки или гольфы, а также лаковые туфли черного цвета.На свежем кадре Бородиной ее наследница стоит на зеленом фоне, демонстрируя свой школьный образ как маленькая профессиональная модель. В подписи к публикации Ксения подчеркнула, что в одном магазине смогла приобрести не только школьную форму для Маруси, но и ранец.К слову, в свое время Бородина уже рассказывала подписчикам, сколько ей приходится платить за год обучения в элитной гимназии. Выяснилось, что стоимость образования в учебном заведении обходится Ксении в 500 тысяч рублей, а остальные 200 школа берет на собственное развитие.