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Светлана Бондарчук опубликовала фото в коротком платье на фоне стройки

Известная российская модель Светлана Бондарчук порадовала своих поклонников новой фотосессией. Ее знаменитость провела на фоне московской стройки, бывшая супруга Федора Бондарчука позировала в коротком розовом платье и синих очках, а снимки опубликовала в Instagram.
Светлана Бондарчук опубликовала фото в коротком платье на фоне стройки

Светлана Бондарчук отметила, что бесконечно любит этот цвет и считает, что он отлично ей подходит. Также модель заявила, что у нее имеется особое отношение к постоянным московским стройкам, поэтому они ее совершенно не огорчают, а наоборот, добавляют ей энергии и энтузиазма. Для фотосессии знаменитость выбрала платье с открытым плечом, тогда как другое прикрывает обширный рукав. Внимание привлекает необычный широкий полосатый пояс с ярко-синими и оранжевым цветами. Образ дополняют стильные очки.

Поклонники Светланы Бондарчук остались довольны снимками и отметили, что розовый цвет действительно подходит модели. Подписчики в очередной раз завалили знаменитость комплиментами и заявили, что ее внешности позавидуют даже молодые коллеги. Свой комментарий также оставила дизайнер Наталья Якимчук, недавно выпустившая летнюю серию купальников. «Ну, Света…ну!!», - написала она. Следует отметить, что одежда дизайнера пользуется спросом даже среди звезд российского шоу-бизнеса, недавно Яна Рудковская похвасталась бикини от Натальи Якимчук и отметила, что они выглядят потрясающе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:02

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