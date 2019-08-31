Светлана Бондарчук опубликовала фото в коротком платье на фоне стройки

Светлана Бондарчук отметила, что бесконечно любит этот цвет и считает, что он отлично ей подходит. Также модель заявила, что у нее имеется особое отношение к постоянным московским стройкам, поэтому они ее совершенно не огорчают, а наоборот, добавляют ей энергии и энтузиазма. Для фотосессии знаменитость выбрала платье с открытым плечом, тогда как другое прикрывает обширный рукав. Внимание привлекает необычный широкий полосатый пояс с ярко-синими и оранжевым цветами. Образ дополняют стильные очки.Поклонники Светланы Бондарчук остались довольны снимками и отметили, что розовый цвет действительно подходит модели. Подписчики в очередной раз завалили знаменитость комплиментами и заявили, что ее внешности позавидуют даже молодые коллеги. Свой комментарий также оставила дизайнер Наталья Якимчук, недавно выпустившая летнюю серию купальников. «Ну, Света…ну!!», - написала она. Следует отметить, что одежда дизайнера пользуется спросом даже среди звезд российского шоу-бизнеса, недавно Яна Рудковская похвасталась бикини от Натальи Якимчук и отметила, что они выглядят потрясающе.