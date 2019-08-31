Воспаление может привести к появлению смертельной легочной гипертензии





В медицине легочной гипертензией называется болезнь, когда прогрессирует повышение сопротивления в сосудах легких. После заболевания люди долго страдают и умирают спустя несколько лет. Смертоносный вид данного недуга имеет связь с наследственностью: у больных мутирован ген BMPR2, но у 80% лиц с такой мутацией живут до конца своих дней, так и не заболев. Иначе говоря, болезнь не проявляет себя, и представители Медицинской школы Стэнфордского университета решили выяснить, из-за чего недуг «просыпается».В эксперименте эксперты задействовали грызунов с мутировавшим геном BMPR2. В стандартных условиях зверьки жили обычной жизнью, но потом их инфицировали вирусом с содержанием фермента SLO, провоцирующим воспаление легких. Здоровым людям это заболевание не грозит осложнениями, а крысы из-за него страдали позже легочной гипертензией. По словам сотрудников Медицинской школы, такое воспаление не является долговечным, но у мутировавших грызунов после гибели вируса продолжалось и далее повреждение эндотелиальных клеток сосудов. Новые «удары» по организму могут комбинировать с наследственным фактором, как в случае с гипертензией. Ученые отметили, что их опыт важен для понимания того, как все последующие «удары» способны сделать опасными для жизни мутации в генетике.Ранее ученые из Лестера выяснили, каким образом грязный воздух может повлиять на воздух. По их словам, элементы NO2, PM10 и PM2.5 проникают в этот орган через нос, где не дают возможности нормально развиваться, что влияет на снижение продолжительности жизни.