Специалисты: Прогулки босиком по земле могут лечить депрессию





Ученые из разных стран уже давно рассуждают о пользе прогулок босыми ногами. Специалисты считают, что прикасание ног к траве имеет лечебный эффект. В некоторых случаях она может избавить не только от бессонницы, но и от депрессии. К слову, некоторые голливудские знаменитости неоднократно отмечали, что с помощью данного метода их психика становилась более устойчивой.На данный момент научные деятели не доказали эффективность прогулки босиком в борьбе с депрессивным состоянием, однако точно считают, что они не навредят. Прежде всего, стоит проследить за температурой воздуха во избежание переохлаждения, также стоит опасаться битого стекла и мелких камней.