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Специалисты: Прогулки босиком по земле могут лечить депрессию

По мнению специалистов, благодаря прогулкам босиком по земле можно избавиться от депрессии. Тем не менее, на сегодняшний день научных сведений этой методики нет, однако немалое количество людей выделяют положительное влияние прогулок на своё состояние.
Специалисты: Прогулки босиком по земле могут лечить депрессию

Ученые из разных стран уже давно рассуждают о пользе прогулок босыми ногами. Специалисты считают, что прикасание ног к траве имеет лечебный эффект. В некоторых случаях она может избавить не только от бессонницы, но и от депрессии. К слову, некоторые голливудские знаменитости неоднократно отмечали, что с помощью данного метода их психика становилась более устойчивой.

На данный момент научные деятели не доказали эффективность прогулки босиком в борьбе с депрессивным состоянием, однако точно считают, что они не навредят. Прежде всего, стоит проследить за температурой воздуха во избежание переохлаждения, также стоит опасаться битого стекла и мелких камней.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:01

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