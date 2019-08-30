Брэд Питт рассказал о своем отношении к внеземной жизни





На презентацию фильма “К звездам”, где Брэд Питт исполнил главную роль, актер прибыл на катере. В киноленте артист сыграл роль астронавта, который спасает все человечество. Киноэксперты назвали работу звезды в проекте достойной заявкой на номинацию на “Оскар”. Во время Венецианского фестиваля артист поразмыслил о вероятности существования внеземных цивилизаций. Как отметил Брэд Питт, чаще человек отталкивается от мысли Артура Кларка, а вероятность наличия внеземных цивилизаций его пугает.В частности, многие видят в знакомстве с инопланетянами вероятность нападения или возможность приобрести знания. При этом актер не отрицает вероятность абсолютного одиночества в космосе. В таком случае он призывает каждого сфокусироваться друг на друге, как передает "РЕН ТВ".