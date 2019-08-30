АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли доказательства более раннего начала…
EUR 73.96 USD 66.75
Курс валют на 30.08.2019

Брэд Питт рассказал о своем отношении к внеземной жизни

Американский актер высказал свое мнение по поводу наличия у человечества соседей во Вселенной. Голливудский актер представил кинокартину “К звездам” на Венецианском фестивале.

На презентацию фильма “К звездам”, где Брэд Питт исполнил главную роль, актер прибыл на катере. В киноленте артист сыграл роль астронавта, который спасает все человечество. Киноэксперты назвали работу звезды в проекте достойной заявкой на номинацию на “Оскар”. Во время Венецианского фестиваля артист поразмыслил о вероятности существования внеземных цивилизаций. Как отметил Брэд Питт, чаще человек отталкивается от мысли Артура Кларка, а вероятность наличия внеземных цивилизаций его пугает.

В частности, многие видят в знакомстве с инопланетянами вероятность нападения или возможность приобрести знания. При этом актер не отрицает вероятность абсолютного одиночества в космосе. В таком случае он призывает каждого сфокусироваться друг на друге, как передает "РЕН ТВ".

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Госдуме рассказали, почему 31 декабря будет рабочим…
Экс-участник проекта "Дом-2" Сергей Пынзарь появился на дне рождения Курбана Омарова с…
Сотрудница авиакомпании лишилась работы из-за публичного высмеивания…
Бывшая девушка Романа Гриценко: «Заезженная история с Бузовой меня…
Ученые нашли доказательства более раннего начала…
Супруга участника «Битвы экстрасенсов» Сергея Пахомова скончалась от…
Audi RS6 обзавелся вместительным кузовом…
Лолита Милявская испытывает стыд за ночные sms…
Специалисты: Помидоры помогают снизить риск развития рака матки и…
Катерина Шпица призналась, что страдает от атопического…
Американец стал популярным благодаря аномально длинному пальцу на…
Брэд Питт рассказал о своем отношении к внеземной…
Владимир Познер назвал самого талантливого российского…
Ксения Бородина вступилась за Сергея Пынзаря, когда на него посыпались обвинения в измене супруге…
Кирстен Данст призналась, что столкнулась с игнорированием в…
Эксперты дали 10 советов по выбору ноутбука для…
Уфолог обнаружил на спутнике Юпитера Европа черный инопланетный…
Ирина Муравьева похудела к началу нового театрального…
В США назвали главную проблему российского…
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина показала, какую школьную форму выбрала для дочери…
В Сети опубликованы изображения пятидверного Suzuki…
Ксения Собчак показала макияж «не для…
Ученые: Замужние женщины страдают от бессонницы и больше заняты домашними…
Сыгравшая Бриенну Тарт в сериале «Игра престолов» актриса рассказала об интимной сцене с Джейме…
Новые кроссовки от Nike можно зашнуровать при помощи…
Александр Буйнов поделился фото из закулисья «Новой…
Разработана вакцина, активирующая выработку антител к…
Подписчики раскритиковали Любовь Успенскую за молодёжный…
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров признался, что давно хотел расстаться с беременной Сашей…
Эксперты: Отказ от мяса во время беременности повышает риск ухудшения работы мозга у…
Анджелина Джоли мечтает сняться в «Звездных…
Microsoft выпустит очки смешанной реальности HoloLens 2 в…
Пелагея похвасталась стройной фигурой в…
Врачи назвали главные причины появления внезапной усталости у…
Актриса Екатерина Климова пожаловалась на…
Марина Александрова на день рождения получила в подарок от мужа…
Названы подходящие для Сибири…
Юрий Стоянов опроверг слова Татьяны Догилевой о романе с…
Найдена серьезная уязвимость iPhone, ставившая под угрозу личные данные всех…
В Сети обсуждают новое фото Максима Галкина и Аллы Пугачевой с…
Просмотреть все новости