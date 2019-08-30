Ксения Собчак показала макияж «не для слабаков»

«Фиолетовые тени – выбор не для слабаков», - саркастически подчеркнула экс-участница «Дома-2».

«Ксюш, самоиронии вам не занимать», «А мне нравится образ», - пишут в Сети.

Пока недоброжелатели, СМИ и интернет-пользователи обсуждают в Сети грядущее бракосочетание Ксении Собчак и Константина Богомолова, о которой, к слову, до сих пор практически ничего не известно, кроме даты, бывшая ведущая «Дома-2» участвует в фотосъемках. Неожиданным снимком с подготовки к одной из них светская дама поделилась у себя на страничке в Instagram.На фотографии, которую Собчак разместила у себя в профиле, звезда «Дома-2» запечатлена с настоящим «боевым раскрасом». Многим фолловерам в глаза сразу же бросились веки Ксении, на которые стилист густо нанес фиолетовые тени.Если судить по выражению лица Собчак, то сложно сказать, как она в действительности относится к своему отражению в зеркале. Правда, Ксения все-таки поспешила в своем стиле оставить под свежей публикацией комментарий.Нужно сказать, что на пост и свежий снимок Собчак тут же отреагировали ее подписчики. Один за другим фолловеры принялись критиковать «ужасный» внешний вид светской дамы, а кое-кто, наоборот, указал на то, что такой образ лишь акцентирует внимание на скандальном и вызывающем характере звезды «Дома-2».