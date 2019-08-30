АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты дали 10 советов по выбору ноутбука для…
EUR 73.96 USD 66.75
Курс валют на 30.08.2019

Ксения Собчак показала макияж «не для слабаков»

Скандально известная тележурналистка и светская дама Ксения Собчак продемонстрировала поклонникам макияж «боевой раскрас». Как стало известно, бывшая супруга 46-летнего актера Максима Виторгана приняла участие в очередной фотосъемке.
Ксения Собчак показала макияж «не для слабаков»

Пока недоброжелатели, СМИ и интернет-пользователи обсуждают в Сети грядущее бракосочетание Ксении Собчак и Константина Богомолова, о которой, к слову, до сих пор практически ничего не известно, кроме даты, бывшая ведущая «Дома-2» участвует в фотосъемках. Неожиданным снимком с подготовки к одной из них светская дама поделилась у себя на страничке в Instagram.

На фотографии, которую Собчак разместила у себя в профиле, звезда «Дома-2» запечатлена с настоящим «боевым раскрасом». Многим фолловерам в глаза сразу же бросились веки Ксении, на которые стилист густо нанес фиолетовые тени.

Если судить по выражению лица Собчак, то сложно сказать, как она в действительности относится к своему отражению в зеркале. Правда, Ксения все-таки поспешила в своем стиле оставить под свежей публикацией комментарий.

«Фиолетовые тени – выбор не для слабаков», - саркастически подчеркнула экс-участница «Дома-2».

Нужно сказать, что на пост и свежий снимок Собчак тут же отреагировали ее подписчики. Один за другим фолловеры принялись критиковать «ужасный» внешний вид светской дамы, а кое-кто, наоборот, указал на то, что такой образ лишь акцентирует внимание на скандальном и вызывающем характере звезды «Дома-2».

«Ксюш, самоиронии вам не занимать», «А мне нравится образ», - пишут в Сети.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина вступилась за Сергея Пынзаря, когда на него посыпались обвинения в измене супруге…
Кирстен Данст призналась, что столкнулась с игнорированием в…
Эксперты дали 10 советов по выбору ноутбука для…
Уфолог обнаружил на спутнике Юпитера Европа черный инопланетный…
Ирина Муравьева похудела к началу нового театрального…
В США назвали главную проблему российского…
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина показала, какую школьную форму выбрала для дочери…
В Сети опубликованы изображения пятидверного Suzuki…
Ксения Собчак показала макияж «не для…
Ученые: Замужние женщины страдают от бессонницы и больше заняты домашними…
Сыгравшая Бриенну Тарт в сериале «Игра престолов» актриса рассказала об интимной сцене с Джейме…
Новые кроссовки от Nike можно зашнуровать при помощи…
Александр Буйнов поделился фото из закулисья «Новой…
Разработана вакцина, активирующая выработку антител к…
Подписчики раскритиковали Любовь Успенскую за молодёжный…
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров признался, что давно хотел расстаться с беременной Сашей…
Эксперты: Отказ от мяса во время беременности повышает риск ухудшения работы мозга у…
Анджелина Джоли мечтает сняться в «Звездных…
Microsoft выпустит очки смешанной реальности HoloLens 2 в…
Пелагея похвасталась стройной фигурой в…
Врачи назвали главные причины появления внезапной усталости у…
Актриса Екатерина Климова пожаловалась на…
Марина Александрова на день рождения получила в подарок от мужа…
Названы подходящие для Сибири…
Юрий Стоянов опроверг слова Татьяны Догилевой о романе с…
Найдена серьезная уязвимость iPhone, ставившая под угрозу личные данные всех…
В Сети обсуждают новое фото Максима Галкина и Аллы Пугачевой с…
Ученые зафиксировали нейронную активность в искусственно выращенном…
Стало известно о тайных посмертных снимках Мэрилин…
Представлен трехколесный электрокар Aptera 2e EV с запасом хода 1600…
Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов о разводе с Таней Мусульбес: «У нас пока нет времени на…
Брэд Питт и Лив Тайлер вместе появились на…
Учёные не подтвердили существование ответственного за сексуальную ориентацию…
Представитель Бориса Моисеева рассказал о жизни артиста на…
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель случайно проболталась о сценарии на…
Россияне копят на обучение детей в вузах по десять…
Меган Маркл рассматривает возможность возвращения в…
В розничной продаже уже появились чехлы для iPhone…
Участник «Дома-2» Женя Коваленок о своей работе до прихода на проект: «Первый год было очень тяжело, мертвые люди…
Житель Канады скрыл от семьи выигрыш в лотерею в размере 60 миллионов…
Просмотреть все новости