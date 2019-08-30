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Дженнифер Лопес опубликовала откровенный снимок в образе стриптизерши

Певица и актриса Дженнифер Лопес в очередной раз удивила своих поклонников. Знаменитость опубликовала в Instagram откровенный снимок, где она предстала в образе стриптизерши из нового фильма, в котором снялась звезда.
Дженнифер Лопес опубликовала откровенный снимок в образе стриптизерши

Подобное обновление вызвало у поклонников Дженнифер Лопес настоящий восторг, и они отметили, что артистке удалось по-настоящему вжиться в роль. Подписчики обратили внимание на совсем маленький купальник знаменитости, скрывающий только самые интимные части ее тела. Многие были поражены таким откровенным снимком и заявили, что звезда в свои 50 лет выглядит неотразимо.

Сама Дженнифер Лопес признается, что съемки в картине, где ей нужно было сыграть стриптизершу, оказались серьезным испытанием. Актрисе пришлось брать специальные уроки по танцам на шесте и переступать через саму себя, так как она оказалась не готова к таким откровенным сценам. Знаменитость отметила, что подобного опыта у нее никогда не было, поэтому ей до сих пор сложно описать все эти эмоции.

Также Дженнифер Лопес сравнила стриптизерш с рок-звездами. По мнению актрисы, представительницы прекрасного пола, работающие в стрип-клубах, должны быть смелыми и сильными. Главная их черта, уверена артистка – это умение смотреть на людей свысока. «Они жесткие и непростые, уязвимые и травмированные», - заявила знаменитость. Фильм называется «Стриптизерши» и выйдет в российский прокат 13 сентября.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 23:00

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