Стали известны самые популярные направления у путешествующих на машине граждан РФ





Лидерами среди направлений, которые выбрали отечественные туристы для поездки на автомобиле, оказались полуостров и Кубань. Кроме них, 11% побывали на машине в странах Западной Европы, 5% - в Белоруссии и Восточной Европе, а еще 4% посетили Грузию. Около 59% граждан путешествовали всей семьей, парой уехали на отдых 27%, 9% проводили время в отпуске с друзьями, а 4% отдыхали без кого-либо.Почти 36% граждан России осуществили внеплановое техническое обслуживание своих машин перед поездкой, 20% поменяли только масло и фильтры, 43% отметили в соцопросе, что их автомобили всегда находятся в готовности к длительным путешествиям.