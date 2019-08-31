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Стали известны самые популярные направления у путешествующих на машине граждан РФ

Почти 21% граждан России отправились в путешествие на автомобиле в Краснодарский край, еще 20% посетили Крым. Об этом говорят данные опроса «Авто Mail.ru».

Лидерами среди направлений, которые выбрали отечественные туристы для поездки на автомобиле, оказались полуостров и Кубань. Кроме них, 11% побывали на машине в странах Западной Европы, 5% - в Белоруссии и Восточной Европе, а еще 4% посетили Грузию. Около 59% граждан путешествовали всей семьей, парой уехали на отдых 27%, 9% проводили время в отпуске с друзьями, а 4% отдыхали без кого-либо.

Почти 36% граждан России осуществили внеплановое техническое обслуживание своих машин перед поездкой, 20% поменяли только масло и фильтры, 43% отметили в соцопросе, что их автомобили всегда находятся в готовности к длительным путешествиям.

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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 01:01

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