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В США назвали главную проблему российского Су-47

Эксперты из США проанализировали особенности российского истребителя с крылом обратной стреловидности Су-47. Аналитики назвали главную проблему этой боевой машины, ею оказалась аэродинамическая нестабильность.
В США назвали главную проблему российского Су-47

Самолет Су-47 впервые поднялся в воздух в 1997 году, но с тех пор не было построено больше ни одной единицы. Многие связывали это с необычным конструкторским решением – крылом обратной стреловидности. Оно позволяло истребителю иметь более высокую маневренность на низких скоростях. Данная советско-российская машина не была единственной в своем роде. В 1985 году в США начались испытания X-29, также имеющего крыло обратной стреловидности.

Американские эксперты внимательно изучили опубликованные недавно данные относительно испытаний этого истребителя и пришли к выводу, что он имел такие же проблемы, что и Су-47. Главная из них – это аэродинамическая нестабильность. Для решения этой проблемы представители Пентагона хотели оснастить X-29 системой электродистанционного управления и материалами из углеводородного волокна.

Советские и российские инженеры использовали на Су-47 только последние, поэтому он оказался нестабильным во время полетов на большой скорости. Также эксперты из США отметили, что при разработке истребителя нового поколения Су-57 было использовано традиционное крыло, а не обратной стреловидности.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:03

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