В США назвали главную проблему российского Су-47





Самолет Су-47 впервые поднялся в воздух в 1997 году, но с тех пор не было построено больше ни одной единицы. Многие связывали это с необычным конструкторским решением – крылом обратной стреловидности. Оно позволяло истребителю иметь более высокую маневренность на низких скоростях. Данная советско-российская машина не была единственной в своем роде. В 1985 году в США начались испытания X-29, также имеющего крыло обратной стреловидности.Американские эксперты внимательно изучили опубликованные недавно данные относительно испытаний этого истребителя и пришли к выводу, что он имел такие же проблемы, что и Су-47. Главная из них – это аэродинамическая нестабильность. Для решения этой проблемы представители Пентагона хотели оснастить X-29 системой электродистанционного управления и материалами из углеводородного волокна.Советские и российские инженеры использовали на Су-47 только последние, поэтому он оказался нестабильным во время полетов на большой скорости. Также эксперты из США отметили, что при разработке истребителя нового поколения Су-57 было использовано традиционное крыло, а не обратной стреловидности.