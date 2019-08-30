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Кирстен Данст призналась, что столкнулась с игнорированием в Голливуде

Американская актриса Кирстен Данст пожаловалась на отсутствие признания в киноиндустрии. Звезда рассказала об этом в интервью для радио Sirius XM, о чем передает Independent.

Как заявила Кирстен Данст, ее редко номинируют не премии, а фильмы с ее участием часто критикуют, и лишь годы спустя они получают признание фанатов. Артистка заметила, что лишь по прошествии длительного периода времени ее работу начинают ценить, как это произошло с "Марией Антуанеттой" и "Убийственными красотками". Звезда предположила, что недостаточно хорошо играет, что могло бы повлиять на отсутствие признания.

"Золотой глобус" актриса получила в 1994 году за роль в фильме "Интервью с вампиром". Также Кирстен Данст стала обладательницей приза Каннского кинофестиваля в 2011 году за лучшую женскую роль.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:25

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