Кирстен Данст призналась, что столкнулась с игнорированием в Голливуде

Как заявила Кирстен Данст, ее редко номинируют не премии, а фильмы с ее участием часто критикуют, и лишь годы спустя они получают признание фанатов. Артистка заметила, что лишь по прошествии длительного периода времени ее работу начинают ценить, как это произошло с "Марией Антуанеттой" и "Убийственными красотками". Звезда предположила, что недостаточно хорошо играет, что могло бы повлиять на отсутствие признания."Золотой глобус" актриса получила в 1994 году за роль в фильме "Интервью с вампиром". Также Кирстен Данст стала обладательницей приза Каннского кинофестиваля в 2011 году за лучшую женскую роль.