Ученые: Замужние женщины страдают от бессонницы и больше заняты домашними делами





Группа научных сотрудников Университета Мэриленда провела исследование, в результате которого пришли к выводу, что находящиеся в браке женщины 62% своего времени выделяют на решение дел по домашнему хозяйству, почти не занимаясь собой. Это приводит к появлению стереотипа, по которому живут многие семьи, которым приходится жить с навязанным обществом мнением.Женщины в итоге не сомневаются, что домашние дела - их святая обязанность. По свидетельству представителей вышеупомянутого американского университета, дамы, воспитывающие детей без мужей, и замужние девушки занимаются уборкой идентичное количество времени.