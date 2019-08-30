Ученые: Замужние женщины страдают от бессонницы и больше заняты домашними делами
Замужние женщины проводят большую часть времени в домашней работе и страдают от бессонницы в связи с гендерными стереотипами. К такому выводу пришли специалисты из США.
Группа научных сотрудников Университета Мэриленда провела исследование, в результате которого пришли к выводу, что находящиеся в браке женщины 62% своего времени выделяют на решение дел по домашнему хозяйству, почти не занимаясь собой. Это приводит к появлению стереотипа, по которому живут многие семьи, которым приходится жить с навязанным обществом мнением.
Женщины в итоге не сомневаются, что домашние дела - их святая обязанность. По свидетельству представителей вышеупомянутого американского университета, дамы, воспитывающие детей без мужей, и замужние девушки занимаются уборкой идентичное количество времени.
Группа научных сотрудников Университета Мэриленда провела исследование, в результате которого пришли к выводу, что находящиеся в браке женщины 62% своего времени выделяют на решение дел по домашнему хозяйству, почти не занимаясь собой. Это приводит к появлению стереотипа, по которому живут многие семьи, которым приходится жить с навязанным обществом мнением.
Женщины в итоге не сомневаются, что домашние дела - их святая обязанность. По свидетельству представителей вышеупомянутого американского университета, дамы, воспитывающие детей без мужей, и замужние девушки занимаются уборкой идентичное количество времени.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:32