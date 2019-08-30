Новые кроссовки от Nike можно зашнуровать при помощи Siri





Кроссовки Adapt Huarache разработаны на базе модели Huarache компании Nike, увидевшей мир в 1991 году. Новинка 2029 года располагает возможностью шнуровки при помощи голосового помощника. В наличии имеется технология Nike FitAdapt, помогающая установить связь между обувью и приложением. Пользователь может настроить плотность шнуровки, например, для занятий спортом или обычной ходьбы. Также предусматривается возможность выбора цвета подсветки подошвы и управление шнуровкой через голосового помощника Siri.Adapt Huarache не располагает обычными шнурками. В этой модели скрытые завязки затягиваются при помощи специальных двигателей, которые срабатывают автоматически. В продаже новинка появится 13 сентября, а ее стоимость пока неизвестна.