Медики назвали пять связанных со сном симптомов слабоумия





Врачи заметили, что симптомы слабоумия могут проявляться в зависимости от того, какая часть мозга была повреждена. Наиболее узнаваемым признаком становится потеря памяти, однако эксперты назвали также 5 менее распространенных симптомов, при наличии которых следует обратиться за помощью. В частности, при бодрствовании среди ночи и дневной сонливости есть риск наличия развивающегося слабоумия. Насторожиться нужно при дезориентации ночью в пространстве. У пациентов со слабоумием часто имеется непонимание разницы между темным и светлым временем суток, а также фиксируются регулярные пробуждения во время сна.При диагностике деменции на ранней стадии есть вероятность замедления болезни с сохранением психических функций.