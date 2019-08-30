Ученый объяснил ошибочность теории Дарвина





Изначально Дэвид Гелернтер привел в пример Кембрийский взрыв, который повлиял на возникновение первых известных животных. После этого последовала эволюция и медленный рост одноклеточных организмов. Однако теория Дарвина говорит о развитии новых форм жизни от предыдущих. Ученый отметил, что процесс появления новых организмов не имел восходящей ветвящейся структуры, о которой говорит Дарвин. В частности, теория не может объяснить возникновения новых форм жизни без превосходящего белка, а также генетические мутации.Профессор добавил, что теория Дарвина не подтверждается при попытке изменения эволюционного пути от большого количества вариантов к одному рабочему.