Ученый объяснил ошибочность теории Дарвина
Американский профессор Дэвид Гелернтер объяснил ошибочность теории Дарвина. Ученый отметил, что суть заключается в отсутствии восходящей ветви эволюции и невозможности усовершенствовать вид.
Изначально Дэвид Гелернтер привел в пример Кембрийский взрыв, который повлиял на возникновение первых известных животных. После этого последовала эволюция и медленный рост одноклеточных организмов. Однако теория Дарвина говорит о развитии новых форм жизни от предыдущих. Ученый отметил, что процесс появления новых организмов не имел восходящей ветвящейся структуры, о которой говорит Дарвин. В частности, теория не может объяснить возникновения новых форм жизни без превосходящего белка, а также генетические мутации.
Профессор добавил, что теория Дарвина не подтверждается при попытке изменения эволюционного пути от большого количества вариантов к одному рабочему.
Изначально Дэвид Гелернтер привел в пример Кембрийский взрыв, который повлиял на возникновение первых известных животных. После этого последовала эволюция и медленный рост одноклеточных организмов. Однако теория Дарвина говорит о развитии новых форм жизни от предыдущих. Ученый отметил, что процесс появления новых организмов не имел восходящей ветвящейся структуры, о которой говорит Дарвин. В частности, теория не может объяснить возникновения новых форм жизни без превосходящего белка, а также генетические мутации.
Профессор добавил, что теория Дарвина не подтверждается при попытке изменения эволюционного пути от большого количества вариантов к одному рабочему.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00