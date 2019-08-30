Ирина Муравьева похудела к началу нового театрального сезона
Актриса Ирина Муравьева удивила поклонников приобретенной за лето стройностью. Звезда похвасталась фигурой во время сбора труппы в Малом театре.
На мероприятии 70-летняя артистка позировала перед публикой в элегантном голубом платье, дополнив образ лодочками бежевого цвета на устойчивом каблуке. Коллеги обратили внимание, что Ирина Муравьева сильно похудела за лето. На празднике в честь сбора труппы в Малом театре отметились Виталий Коняев, Вячеслав Езепов, присутствовал Валерий Афанасьев, а также Людмила Полякова и другие. Артисты обсудили творческие планы и поделились впечатлениями. Дебютным спектаклем сезона окажется постановка “Ревизор”, в этом году к труппе присоединились 8 выпускниц Щепкинского училища, а в числе новых актеров числится Игорь Петренко.
Как заявила Полякова, новый сезон всегда ассоциируется с новыми достижениями и препятствиями, которые нужно будет преодолеть.
На мероприятии 70-летняя артистка позировала перед публикой в элегантном голубом платье, дополнив образ лодочками бежевого цвета на устойчивом каблуке. Коллеги обратили внимание, что Ирина Муравьева сильно похудела за лето. На празднике в честь сбора труппы в Малом театре отметились Виталий Коняев, Вячеслав Езепов, присутствовал Валерий Афанасьев, а также Людмила Полякова и другие. Артисты обсудили творческие планы и поделились впечатлениями. Дебютным спектаклем сезона окажется постановка “Ревизор”, в этом году к труппе присоединились 8 выпускниц Щепкинского училища, а в числе новых актеров числится Игорь Петренко.
Как заявила Полякова, новый сезон всегда ассоциируется с новыми достижениями и препятствиями, которые нужно будет преодолеть.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:12