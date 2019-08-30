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Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров признался, что давно хотел расстаться с беременной Сашей Шевой

Виктор Шароваров сделал неожиданное признание. По словам молодого отца, он уже давно хотел расстаться с Александрой Шевченко, более известной под псевдонимом Шева и даже предлагал брюнетке поставить в их отношениях окончательную точку.
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров признался, что давно хотел расстаться с беременной Сашей Шевой

Не так давно Саша Шева сообщила поклонникам о том, что совсем скоро во второй раз станет мамой. Отцом будущего наследника звезды «Дома-2» стал Виктор Шароваров, с которым их всегда связывали весьма непростые отношения.

И если сначала Шева и Шароваров говорили, что беременность хоть и стала для них неожиданной, но они планируют оставлять малыша и даже подумывают о том, чтобы пойти в ЗАГС и узаконить свои отношения, то теперь влюбленные, похоже, окончательно расстались.

Первым о разрыве заговорил Шароваров, который указал на то, что причин для этого у него было немало. После Шева, не сдерживая эмоций, заявила, что Виктор все делал для того, чтобы она потеряла малыша, поэтому считает его недостойным быть отцом ее будущего ребенка.

И вот считанные часы назад Шароваров попытался объяснить, почему в действительности решил расстаться с Шевой. По словам Виктора, они с Сашей давно обсуждали тот момент, что им следует отпустить друг друга. Оказывается, что только из-за беременности парочка решила попытаться «склеить» свои отношения.

Более того, Шароваров уверяет, что сейчас Шева явно выберет для себя сценарий, по которому будет выставлять себя жертвой, а его в плохом свете.

«Мне жаль, что мы так поздно приняли это решение. Все равно мы с Сашкой не были бы вместе», - убежден Виктор.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:44

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