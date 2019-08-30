Разработана вакцина, активирующая выработку антител к ВИЧ





На первом этапе разработки экспериментальной вакцины учёные определили взаимодействующие с антителами части ВИЧ, так как именно эта связь запускает каскадную реакцию, «убивающую» вирус и поражённые им клетки. После этого специалисты применили метод «обратной вакцинологии», разработав препарат, активирующий работу антител нужного типа. Новая вакцина содержит 3 рекомбинантных белка и ген протеина gp120. В совокупности они изменяют работу иммунной системы, после чего «запускается» производство антител против gp120. По словам учёных, после повторного заражения ВИЧ иммунитет при помощи новых антител разрушает оболочку вируса.Согласно обнародованным результатам, разработанная вакцина не содержит активную форму ВИЧ и опасные компоненты, поэтому нет риска заражения инфекцией. Поскольку вакцина успешно прошла испытания на лабораторных приматах, то специалисты надеются на положительный эффект предотвращения ВИЧ и у людей.