Разработана вакцина, активирующая выработку антител к ВИЧ
Группа американских учёных разработала вакцину, способную активировать в организме выработку антител к ВИЧ. На данное время препарат успешно прошёл тестирование на приматах, поэтому специалисты считают, что вскоре инновационное лекарство можно будет испытывать на людях.
На первом этапе разработки экспериментальной вакцины учёные определили взаимодействующие с антителами части ВИЧ, так как именно эта связь запускает каскадную реакцию, «убивающую» вирус и поражённые им клетки. После этого специалисты применили метод «обратной вакцинологии», разработав препарат, активирующий работу антител нужного типа. Новая вакцина содержит 3 рекомбинантных белка и ген протеина gp120. В совокупности они изменяют работу иммунной системы, после чего «запускается» производство антител против gp120. По словам учёных, после повторного заражения ВИЧ иммунитет при помощи новых антител разрушает оболочку вируса.
Согласно обнародованным результатам, разработанная вакцина не содержит активную форму ВИЧ и опасные компоненты, поэтому нет риска заражения инфекцией. Поскольку вакцина успешно прошла испытания на лабораторных приматах, то специалисты надеются на положительный эффект предотвращения ВИЧ и у людей.
На первом этапе разработки экспериментальной вакцины учёные определили взаимодействующие с антителами части ВИЧ, так как именно эта связь запускает каскадную реакцию, «убивающую» вирус и поражённые им клетки. После этого специалисты применили метод «обратной вакцинологии», разработав препарат, активирующий работу антител нужного типа. Новая вакцина содержит 3 рекомбинантных белка и ген протеина gp120. В совокупности они изменяют работу иммунной системы, после чего «запускается» производство антител против gp120. По словам учёных, после повторного заражения ВИЧ иммунитет при помощи новых антител разрушает оболочку вируса.
Согласно обнародованным результатам, разработанная вакцина не содержит активную форму ВИЧ и опасные компоненты, поэтому нет риска заражения инфекцией. Поскольку вакцина успешно прошла испытания на лабораторных приматах, то специалисты надеются на положительный эффект предотвращения ВИЧ и у людей.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:59