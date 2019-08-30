Honda показала рестайлинговые компактвэны Freed и Freed+
Японская компания Honda решила обновить свои компактвэны повышенной проходимости Freed и Freed+. Новые машины отныне могут похвастать незначительными техническими и внешними изменениями.
Больше всего результаты рестайлинга заметны в передней части новых Honda Freed. Здесь модель получила переработанную форму бампера и обновленную радиаторную решетку. Кроме того, с выходом рестайлинговых версий обеих модификаций модели компания порадовала и еще одной новостью. Отныне комплект безопасности Honda Sensing входит в базовую комплектацию всех версией автомобиля. Указанная система, напомним, способна остановить автомобиль при обнаружении риска столкновения.
Отдельного внимания заслуживает модификация Honda Freed Crosstar, которая наделяет компактвэн некоторыми признаками современного кроссовера. Так, здесь появился обвес из неокрашенного прочного пластика, а на крыше машины установлены рейлинги. Кроме всего прочего, кросс-версия модели отличается и другими бамперами. Вот только величину дорожного просвета производитель при этом оставил прежней, поэтому вся внешняя атрибутика новой модификации вряд ли отразится на показателях проходимости.
Модели по-прежнему комплектуются 1,5-литровым 131-сильным бензиновым двигателем и силовой установкой, работающей по циклу Аткинсона в составе 110-сильного 1,5-литрового ДВС и 29-сильного электромотора. В первом случае мотор агрегирован с вариатором, во втором – с роботизированной трансмиссией.
Больше всего результаты рестайлинга заметны в передней части новых Honda Freed. Здесь модель получила переработанную форму бампера и обновленную радиаторную решетку. Кроме того, с выходом рестайлинговых версий обеих модификаций модели компания порадовала и еще одной новостью. Отныне комплект безопасности Honda Sensing входит в базовую комплектацию всех версией автомобиля. Указанная система, напомним, способна остановить автомобиль при обнаружении риска столкновения.
Отдельного внимания заслуживает модификация Honda Freed Crosstar, которая наделяет компактвэн некоторыми признаками современного кроссовера. Так, здесь появился обвес из неокрашенного прочного пластика, а на крыше машины установлены рейлинги. Кроме всего прочего, кросс-версия модели отличается и другими бамперами. Вот только величину дорожного просвета производитель при этом оставил прежней, поэтому вся внешняя атрибутика новой модификации вряд ли отразится на показателях проходимости.
Модели по-прежнему комплектуются 1,5-литровым 131-сильным бензиновым двигателем и силовой установкой, работающей по циклу Аткинсона в составе 110-сильного 1,5-литрового ДВС и 29-сильного электромотора. В первом случае мотор агрегирован с вариатором, во втором – с роботизированной трансмиссией.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 22:00