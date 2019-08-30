Найдена серьезная уязвимость iPhone, ставившая под угрозу личные данные всех пользователей





Представители Google Project Zero обнаружили несколько сайтов, при посещении которых пользователи заражали свои iPhone вредоносными программами. Примечательно, что под угрозой оказались все люди, имеющие смартфоны на операционных системах iOS 10, 11 и 12. Вредоносные программы получали доступ к личным данным пользователей и могли делать с ними что угодно. То же самое касается и информации с приложения Messenger. Кроме этого, вирусы в реальном времени передавали злоумышленникам данные о местонахождении устройства.Эксперты Google Project Zero считают, что эта хакерская атака на владельцев iPhone продолжалась на протяжении двух последних лет, но возможно и дольше. Также представители проекта отметили, что им не удалось установить весь спектр действий, проводимых злоумышленниками с устройствами пользователей.Специалисты по кибербезопасности обратились в Apple и рассказали им о своей находке. В феврале 2019 года «яблочная» компания выпустила обновление своей iOS, исправившее эту уязвимость. При этом Apple не сообщает об ущербе, нанесенном злоумышленниками, и числе пострадавших пользователей.