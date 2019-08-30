Александр Буйнов поделился фото из закулисья «Новой волны»

На опубликованном Александром Буйновым фото он стоит в гримерной перед зеркалом и делает фото на свой смартфон. На стойке возле певца можно увидеть огромный арсенал разнообразных космических средств, большинство из которых предназначены для ухода за кожей и укладки волос. Здесь же расположились бутылки с питьевой и термальной водой.К слову, наряд на артисте совсем не сценический. Для этого фото Буйнов решил одеться по-будничному: длинные шорты-бриджи цвета хаки с заметным принтом, того же оттенка майка с каким-то замысловатым изображением, и темные кроссовки на белой подошве. А прямо под столиком в гримерной самые внимательные поклонники артиста заметили весы, решив, что 69-летний Буйнов старается поддерживать форму и контролирует свой вес.