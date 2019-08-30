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Подписчики раскритиковали Любовь Успенскую за молодёжный стиль

«Королева русского шансона» Любовь Успенская на странице в Instagram продемонстрировала новый образ, надев наряд от известного бренда из Италии Missoni. Большинство подписчиков раскритиковали молодёжный стиль, считая его абсолютно неподходящим для 65-летней знаменитости.
Подписчики раскритиковали Любовь Успенскую за молодёжный стиль

Несмотря на возраст, Любовь Успенская нередко публикует в соцсети фото, на которых запечатлена в откровенных нарядах – коротких и с глубоким декольте. Недавно певица демонстрировала «пляжное» фото, показав загар топлес, за что получила немалое количество критических замечаний от фолловеров за показанное лишь в красных трусиках тело. В новой публикации Успенская предстала одетой в стильный наряд, но снова большинство подписчиков остались недовольны её видом. На снимке певица запечатлена в удлинённой вязаной рубашке в полоску, тёмно-синих широких брюках и ярко-красной шапочке с маленьким козырьком.

Именно последний предмет гардероба вызвал больше всего критики. Фолловеры посчитали наряд слишком молодёжным и не соответствующим возрасту певицы, называя образ «смешным и нелепым». Некоторым понравился модный look, однако и они заметили, что не стоит «молодиться» с помощью одежды, так как в сочетании с заметными возрастными изменениями создаётся не очень приятное впечатление.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:53

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