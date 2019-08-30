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Марина Александрова на день рождения получила в подарок от мужа мопед

Актриса Марина Александрова 29 августа отпраздновала собственное 37-летие, а о подарках рассказала в Instagram. Супруг знаменитости подарил ей красный мопед.

Марина Александрова получила первыми поздравления от родных и близких в честь собственного дня рождения. Звезда поделилась в Instagram фотографиями с праздника, который отметила с обилием шаров, а также получила подарки. Главным стал презент от мужа, который приобрел для звездной супруги красный мопед. Актриса отметила, что мечтала подвозить внуков до клубов на красном мопеде, а также жить у моря в 80 лет. Александрова предупредила, что мечты сбываются, поскольку ее возлюбленный предложил ей не ждать старости, а возить детей в школу на красном мопеде уже сейчас.

Артистка посоветовала поклонникам точно формулировать свои желания. В комментариях публика посвятила звезде массу пожеланий, а также отметились коллеги Александровой.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:42

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