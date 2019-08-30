Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов о разводе с Таней Мусульбес: «У нас пока нет времени на это»
Экс-участник прославленного реалити-шоу «Дом-2» Виктор Литвинов пояснил, почему они с Татьяной Мусульбес медлят с разводом. Несмотря на новые отношения длинноволосой красавицы, по закону парочка еще является мужем и женой.
Не секрет, что два месяца назад Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов огорошили преданных поклонников новостью о том, что решили расстаться. Нужно сказать, что супруги не прожили в браке и одного года, именно поэтому их откровение настолько сильно поразило зрителей «Дома-2».
Сейчас Мусульбес настаивает на том, что никогда не любила Литвинова, в свою очередь Виктор обвиняет Татьяну в предательстве. Вот только разводиться парочка по-прежнему не спешит. Считанные минуты назад выяснилось, что звезды «Дома-2» до сих пор, несмотря на разговоры, так и не добрались до ЗАГСа, чтобы написать заявление на расторжение брака.
Проектные журналисты связались с Литвиновым, который и рассказал, почему по закону он по-прежнему считается несвободным мужчиной.
Нужно сказать, что многочисленные поклонники Мусульбес и Литвинова по-прежнему надеются на то, что супруги воссоединятся. Некоторые даже уговаривают Виктора сделать первый шаг к примирению с Татьяной. Впрочем, молодой человек игнорирует подобные советы фанатов, сообщает «Dom2Life.ru».
Не секрет, что два месяца назад Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов огорошили преданных поклонников новостью о том, что решили расстаться. Нужно сказать, что супруги не прожили в браке и одного года, именно поэтому их откровение настолько сильно поразило зрителей «Дома-2».
Сейчас Мусульбес настаивает на том, что никогда не любила Литвинова, в свою очередь Виктор обвиняет Татьяну в предательстве. Вот только разводиться парочка по-прежнему не спешит. Считанные минуты назад выяснилось, что звезды «Дома-2» до сих пор, несмотря на разговоры, так и не добрались до ЗАГСа, чтобы написать заявление на расторжение брака.
Проектные журналисты связались с Литвиновым, который и рассказал, почему по закону он по-прежнему считается несвободным мужчиной.
«С разводом мы медлим, потому что для того, чтобы подать заявление, нужно ехать в город по прописке Тани, а это Димитров в Донецкой области. Таня сейчас в Москве, а я в Одессе, и у нас пока нет времени на это», - подчеркнул экс-участник «Дома-2».
Нужно сказать, что многочисленные поклонники Мусульбес и Литвинова по-прежнему надеются на то, что супруги воссоединятся. Некоторые даже уговаривают Виктора сделать первый шаг к примирению с Татьяной. Впрочем, молодой человек игнорирует подобные советы фанатов, сообщает «Dom2Life.ru».