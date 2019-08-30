Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов о разводе с Таней Мусульбес: «У нас пока нет времени на это»

«С разводом мы медлим, потому что для того, чтобы подать заявление, нужно ехать в город по прописке Тани, а это Димитров в Донецкой области. Таня сейчас в Москве, а я в Одессе, и у нас пока нет времени на это», - подчеркнул экс-участник «Дома-2».



