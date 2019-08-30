Ученые зафиксировали нейронную активность в искусственно выращенном мозге





На данный момент не уточняется, является ли искусственно выращенный исследователями мозг размером с небольшую горошину сознательным. Вероятнее всего, полагают ученые, зафиксированная ими активность вызвана базовыми импульсами, которые проявляются в мозге недоношенных детей. Но даже такие результаты могут стать прорывными в отрасли.Для проведения этого эксперимента специалисты воспользовались взрослыми стволовыми клетками и вырастили из них клетки мозга, сформировав органы, размер которых не более горошины. Сейчас авторы этого открытия сами удивлены результатами своего исследования. По их словам, если бы еще несколько лет назад кто-то спросил у них, верят ли они в появление сложной нейронной сети в искусственно созданном мозге, они вне всяческих сомнений ответили бы отрицательно.