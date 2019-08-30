В Сети обсуждают новое фото Максима Галкина и Аллы Пугачевой с детьми

Поклонники пристально следят за личной жизнью Максима Галкина и его семьи, а в Сети часто появляются публикации из архива артистов и их детей. Накануне на фанатской странице Гарри Галкина опубликовали фото, на котором семья запечатлена в полном составе на фоне аллеи в окружении деревьев. Звезды и их наследники выбрали спортивный стиль одежды, но при этом Гарри и Максим Галкины предпочли черно-синюю гамму, а Примадонна с дочерью не отказались от белого и розового цветов.В подписи к снимку семье Аллы Пугачевой пожелали счастья, к чему присоединились фанаты в комментариях. Многие назвали звезд прекрасными родителями, а также счастливой парой.