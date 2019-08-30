Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель случайно проболталась о сценарии на проекте
«Бренд» скандально известной телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель, отчитывая супруга Дмитрия Дмитренко, неожиданно подтвердила догадки многочисленных телезрителей. Во всяком случае, именно к таким выводам пришли поклонники реалити-шоу, хорошо изучив вчерашний эфир.
Не секрет, что за несколько лет пребывания на телешоу «Дом-2» Ольга Рапунцель привыкла ежедневно работать на камеру. Вот только молодую мамочку по-прежнему очень злит, когда ее начинают снимать в неудачное время. Так, на днях длинноволосую красавицу серьезно разочаровал ее муж Дмитрий Дмитренко.
Рапунцель-старшая, отчитывая Дмитренко, неожиданно проболталась о сценарии на «Доме-2». Сейчас телезрители реалити-шоу активно обсуждают в социальных сетях фразу Ольги, которую она в сердцах бросила Дмитрию.
Рапунцель поинтересовалась у Дмитренко, разве ему сложно нормально записать сюжет, где он хороший и заботливый семьянин, который не может нарадоваться своим девочкам. К слову, теперь у поклонников «Дома-2» не осталось сомнений, что на телестройке все прописано редакторами и сценаристами.
Более того, зрители телепроекта даже начали обсуждать в Сети «волшебство» участников «Дома-2», в котором они, кстати, не сомневаются, ведь в Периметре время от времени, но все-таки рождаются дети, сообщает «Оndom2.com».
Не секрет, что за несколько лет пребывания на телешоу «Дом-2» Ольга Рапунцель привыкла ежедневно работать на камеру. Вот только молодую мамочку по-прежнему очень злит, когда ее начинают снимать в неудачное время. Так, на днях длинноволосую красавицу серьезно разочаровал ее муж Дмитрий Дмитренко.
Рапунцель-старшая, отчитывая Дмитренко, неожиданно проболталась о сценарии на «Доме-2». Сейчас телезрители реалити-шоу активно обсуждают в социальных сетях фразу Ольги, которую она в сердцах бросила Дмитрию.
Рапунцель поинтересовалась у Дмитренко, разве ему сложно нормально записать сюжет, где он хороший и заботливый семьянин, который не может нарадоваться своим девочкам. К слову, теперь у поклонников «Дома-2» не осталось сомнений, что на телестройке все прописано редакторами и сценаристами.
Более того, зрители телепроекта даже начали обсуждать в Сети «волшебство» участников «Дома-2», в котором они, кстати, не сомневаются, ведь в Периметре время от времени, но все-таки рождаются дети, сообщает «Оndom2.com».
«Вот и где правду искать, друзья??? Единственное, что там настоящее – это соки их «веселящие», безудержные интимные отношения и дети как последствие»,- отмечают зрители.