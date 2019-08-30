Представлен трехколесный электрокар Aptera 2e EV с запасом хода 1600 км





История Aptera является достаточно сложной. В начале 2010-х бренд занимался разработкой трехколесного электрокара Aptera 2e EV, однако обанкротился, и его купила китайская компания. На этом все могло закончиться, но основатели предприятия собрали средства и выкупили свое детище обратно. Недавно они заявили, что возобновляют работу над автомобилем. Они значительно улучшили уже имеющийся вариант опираясь на новый опыт и достижения в автомобилестроении.Они планируют построить 3 тестовых экземпляра трехместного электрокара Aptera 2e EV. Новинка получит по двигателю на каждое колесо, их мощность составит 50 кВт каждый. Модель оснастят разными батареями: от 40 до 100 кВт-ч. Подобные характеристики и вес 820 кг позволит автомобилю иметь впечатляющий запас хода – 1600 км при аккумуляторе на 60 кВт-ч.Трехколесный электрокар Aptera 2e EV похвастается футуристическим дизайном и практичным двухместным салоном. Компания уже начала искать средства для реализации своих планов. Они запустили краудфандинговую компанию, но также стараются привлечь инвесторов традиционным образом. Бренду необходимо 2,5 млн долларов. Первые машины могут быть проданы уже в следующем году.