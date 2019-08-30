АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Результат от физических нагрузок можно достичь даже в пожилом…
EUR 73.96 USD 66.75
Курс валют на 30.08.2019

Представлен трехколесный электрокар Aptera 2e EV с запасом хода 1600 км

Компания Aptera заявила о том, что возобновляет работу над трехколесным электрокаром Aptera 2e EV. Представленная новинка похвастается футуристическим дизайном и внушительным запасом хода в 1600 км.
Представлен трехколесный электрокар Aptera 2e EV с запасом хода 1600 км

История Aptera является достаточно сложной. В начале 2010-х бренд занимался разработкой трехколесного электрокара Aptera 2e EV, однако обанкротился, и его купила китайская компания. На этом все могло закончиться, но основатели предприятия собрали средства и выкупили свое детище обратно. Недавно они заявили, что возобновляют работу над автомобилем. Они значительно улучшили уже имеющийся вариант опираясь на новый опыт и достижения в автомобилестроении.

Они планируют построить 3 тестовых экземпляра трехместного электрокара Aptera 2e EV. Новинка получит по двигателю на каждое колесо, их мощность составит 50 кВт каждый. Модель оснастят разными батареями: от 40 до 100 кВт-ч. Подобные характеристики и вес 820 кг позволит автомобилю иметь впечатляющий запас хода – 1600 км при аккумуляторе на 60 кВт-ч.

Трехколесный электрокар Aptera 2e EV похвастается футуристическим дизайном и практичным двухместным салоном. Компания уже начала искать средства для реализации своих планов. Они запустили краудфандинговую компанию, но также стараются привлечь инвесторов традиционным образом. Бренду необходимо 2,5 млн долларов. Первые машины могут быть проданы уже в следующем году.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юрий Стоянов опроверг слова Татьяны Догилевой о романе с…
Найдена серьезная уязвимость iPhone, ставившая под угрозу личные данные всех…
В Сети обсуждают новое фото Максима Галкина и Аллы Пугачевой с…
Ученые зафиксировали нейронную активность в искусственно выращенном…
Стало известно о тайных посмертных снимках Мэрилин…
Представлен трехколесный электрокар Aptera 2e EV с запасом хода 1600…
Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов о разводе с Таней Мусульбес: «У нас пока нет времени на…
Брэд Питт и Лив Тайлер вместе появились на…
Учёные не подтвердили существование ответственного за сексуальную ориентацию…
Представитель Бориса Моисеева рассказал о жизни артиста на…
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель случайно проболталась о сценарии на…
Россияне копят на обучение детей в вузах по десять…
Меган Маркл рассматривает возможность возвращения в…
В розничной продаже уже появились чехлы для iPhone…
Участник «Дома-2» Женя Коваленок о своей работе до прихода на проект: «Первый год было очень тяжело, мертвые люди…
Житель Канады скрыл от семьи выигрыш в лотерею в размере 60 миллионов…
Рита Ора выступила на закрытии «Новой…
В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три…
Беременная звезда «Дома-2» Александра Артемова обижается, что ее считают плохой…
Васильева рекомендует сокращать использование школьниками мобильных телефонов до…
Певец DANTE в результате обмана лишился миллиона…
На роботе «Федор» опробуют новую систему возвращения из…
Звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян сменил…
В Британии зрителей возмутило появление на телешоу голой…
Назван актерский состав фильма «Блондинка» о Мэрилин…
Эксперты назвали 4 простых способа увеличить дорожный просвет…
Благодаря тренировкам и косметологии Деми Мур выглядит на 10 лет…
Названы привычные вещи, которые астронавты не могут сделать в…
Яна Рудковская станцевала с Димой Биланом на фестивале «Новая волна» и рассказала о 15-летней дружбе с…
В США невиновная женщина отсидела в тюрьме 35 лет и получила за это 3 млн…
Новая пассия звезды «Дома-2» Сергея Захарьяша: «Надеюсь, что мне он изменять не…
Меган Маркл и принца Гарри познакомил избранник Марии Шараповой Александр…
Американец превратился Chevrolet Corvette во внедорожник с 6,2-литровым…
Юрий Лоза рассказал, почему распалась группа…
Звезда «Дома-2» Влад Кадони о Борисе Грачевском: «Зачем давать повод хейтерам шутить про…
Экономист рассказал, чем Россия сможет заменить сверхдоходы в бюджет от продажи…
Игорь Крутой рассказал о серьёзном разговоре с Аллой Пугачёвой накануне «Новой…
Футурологи: через 50 лет на Земле появятся подземные…
Вдова Иосифа Кобзона Нелли рассказала о неизвестных подробностях из жизни…
Медики считают, что самолечение травами может навредить здоровью…
Просмотреть все новости