Стало известно о тайных посмертных снимках Мэрилин Монро

Мэрилин Монро умерла 5 августа 1962 года в собственном доме в Лос-Анджелесе. Тело обнаружила домработница, а официальной причиной смерти после проведённой судмедэкспертизы назвали отравление барбитуратами. За несколько десятилетий уход знаменитости из жизни «оброс» массой слухов и домыслов, а недавно стало известно, что фотографу Ли Виннеру удалось подкупом уговорить охранников пропустить его в морг, где и удалось сделать ряд снимков Монро после смерти.Часть кадров фотограф впоследствии передал популярному в 1960-х годах в США печатному изданию Life, но они так и не были обнародованы. Оставшиеся снимки Виннер оставил в тайнике и только через несколько лет после его смерти плёнки нашёл его сын, о чём рассказал в фильме «Скандал: Смерть Мэрилин Монро». Продюсеры ленты также не стали «очернять» память знаменитости, показывая посмертные снимки, лишь дав понять зрителям, что они действительно существуют.