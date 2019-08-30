Юрий Стоянов опроверг слова Татьяны Догилевой о романе с ним





Долгие годы ходят слухи, что Юрий Стоянов и Татьяна Догилева имели роман во время учебы. Вскоре догадки публики подтвердила и непосредственно актриса, отметив, что на первом курсе она испытывала влюбленность к коллеге. В частности, он привлек ее кудрявыми волосами и навыками фехтования, а также у него имелись деньги. Отношения пары развились благодаря совместным этюдам. Сам 62-летний артист отрицает наличие глубоких чувств в мимолетном увлечении, отмечая, что в то время между ними была лишь дружба и любовь к театру.Стоянов отметил, что на его курсе все имели некие симпатии друг к другу, а также назвал однокурсников большой семьей. Сама Догилева дважды была замужем, но неудачно, а теперь актриса задействована вместе со Стояновым в новом сериале, как передает “КП”.