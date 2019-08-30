Брэд Питт и Лив Тайлер вместе появились на публике





Позднее многие обратили внимание на то, что Лив Тайлер сопровождала Питта практически повсюду. Знаменитости вместе появлялись на всех фотоколлах и пресс-конференциях, а позднее перед презентацией фильма Брэда Питта они вместе вышли и на красную дорожку фестиваля. Как пишут западные таблоиды, все это время актеры не отводили друг от друга взглядов, обнимались, приветливо общались и улыбались друг другу.У некоторых на этом фоне даже появились подозрения в том, что между недавно разведшимся с Анджелиной Джоли актером и Лив Тайлер могут быть несколько более близкие отношения, чем просто дружба и сотрудничество. Не обошлось и без критики. Так, некоторые поклонники в социальных сетях принялись обсуждать внешность спутницы Брэда Питта в Венеции. По их мнению, актриса в последнее время заметно постарела.