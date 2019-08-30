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Учёные не подтвердили существование ответственного за сексуальную ориентацию гена

В результате проведённого исследования американские учёные из Гарвардского университета не подтвердили наличие в организме человека гена, ответственного за сексуальную ориентацию. При выборе партнёра играют роль иные факторы, к примеру, условия быта и жизни.
Учёные не подтвердили существование ответственного за сексуальную ориентацию гена

Для проведения исследования американские учёные привлекли около 480 000 добровольцев, проживающих на территории Великобритании и США, что в сотню раз превышает количество участников проводившихся ранее научных работ по выявлению гена, ответственного за выбор сексуального партнёра того же пола. В ходе анализа имеющегося материала специалистам удалось выделить пять генетических особенностей, имеющих вероятную связь с сексуальной ориентацией, однако только в 1% из них была зафиксирована определённая закономерность. По словам учёных, в генетических цепочках сложные связи, затрудняющие определение причин смены людьми предпочтений в плане секса.

Согласно сделанным в результате исследования выводам, нетрадиционная сексуальная ориентация формируется не только на генетическом уровне, но в большей части под влиянием окружающей среды, условий жизни и быта. Один из авторов работы Бен Нил считает, что теперь становится понятной бесполезность разработки лекарств для геев, так как они являются «естественной и нормальной частью существования человеческого вида».

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:01

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