Учёные не подтвердили существование ответственного за сексуальную ориентацию гена





Для проведения исследования американские учёные привлекли около 480 000 добровольцев, проживающих на территории Великобритании и США, что в сотню раз превышает количество участников проводившихся ранее научных работ по выявлению гена, ответственного за выбор сексуального партнёра того же пола. В ходе анализа имеющегося материала специалистам удалось выделить пять генетических особенностей, имеющих вероятную связь с сексуальной ориентацией, однако только в 1% из них была зафиксирована определённая закономерность. По словам учёных, в генетических цепочках сложные связи, затрудняющие определение причин смены людьми предпочтений в плане секса.Согласно сделанным в результате исследования выводам, нетрадиционная сексуальная ориентация формируется не только на генетическом уровне, но в большей части под влиянием окружающей среды, условий жизни и быта. Один из авторов работы Бен Нил считает, что теперь становится понятной бесполезность разработки лекарств для геев, так как они являются «естественной и нормальной частью существования человеческого вида».