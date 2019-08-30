Эксперты: Отказ от мяса во время беременности повышает риск ухудшения работы мозга у ребенка





Врач-диетолог Эмма Дербишир считает, что будущие матери, придерживающиеся вегетарианской диеты перед родами, сильно рискуют, так как их рацион, как правило, лишен холина. Речь идёт о ключевом питательном элементе для умственного развития малыша. Согласно научным исследованиям, при низком уровне вышеназванного элемента повышалась вероятность нанесения вреда плоду и развития проблем с памятью и работой мозга.Вегетарианцы и веганы влияют на «заглушение мощи следующего поколения», ведь холин присутствует исключительно в мясе, яйцах и молочных продуктах. Более того, у многих людей наблюдается дефицит данного вещества, особенно у женщин детородного возраста, подытожила специалист.