Анджелина Джоли мечтает сняться в «Звездных войнах»
Голливудская кинозвезда Анджелина Джоли откровенно призналась в том, что мечтает сыграть роль в популярной фантастической киносаге из серии «Звездных войн». Такое заявление актриса сделала в беседе с корреспондентом канала MTV.
Как утверждает сама артистка, она даже уже обсудила этот вопрос с продюсером и режиссером Джей Джей Абрамсом. «Я однажды поймала его в коридоре и заявила, что не понимаю, по какой причине я до сих пор не сыграла в «Звездных войнах», - подчеркивает Анджелина Джоли. При этом актриса взялась объяснить свое согласие на участие в съемках фильма «Вечные», сюжет которого основан на комиксах из вселенной MARVEL. По словам знаменитости, она считает киновселенную «потрясающей», аналогов которой в современном кинематографе больше нет. «Я с большим удовольствием присоединилась к семье и считаю Кевина Файги истинным гением», - добавила звезда.
Напомним, в декабре этого года будет представлен 9-ый эпизод «Звездных войн», сюжет которого завершит линию повествования о клане Скайуокеров. О том, каким будет содержание следующих фильмов серии, не сообщается.
Как утверждает сама артистка, она даже уже обсудила этот вопрос с продюсером и режиссером Джей Джей Абрамсом. «Я однажды поймала его в коридоре и заявила, что не понимаю, по какой причине я до сих пор не сыграла в «Звездных войнах», - подчеркивает Анджелина Джоли. При этом актриса взялась объяснить свое согласие на участие в съемках фильма «Вечные», сюжет которого основан на комиксах из вселенной MARVEL. По словам знаменитости, она считает киновселенную «потрясающей», аналогов которой в современном кинематографе больше нет. «Я с большим удовольствием присоединилась к семье и считаю Кевина Файги истинным гением», - добавила звезда.
Напомним, в декабре этого года будет представлен 9-ый эпизод «Звездных войн», сюжет которого завершит линию повествования о клане Скайуокеров. О том, каким будет содержание следующих фильмов серии, не сообщается.