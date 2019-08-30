Анджелина Джоли мечтает сняться в «Звездных войнах»





Как утверждает сама артистка, она даже уже обсудила этот вопрос с продюсером и режиссером Джей Джей Абрамсом., - подчеркивает Анджелина Джоли. При этом актриса взялась объяснить свое согласие на участие в съемках фильма «Вечные», сюжет которого основан на комиксах из вселенной MARVEL. По словам знаменитости, она считает киновселенную «потрясающей», аналогов которой в современном кинематографе больше нет., - добавила звезда.Напомним, в декабре этого года будет представлен 9-ый эпизод «Звездных войн», сюжет которого завершит линию повествования о клане Скайуокеров. О том, каким будет содержание следующих фильмов серии, не сообщается.