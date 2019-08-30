Пелагея похвасталась стройной фигурой в мини-платье

Поклонники заметили, что певица Пелагея стала стремительно хорошеть после рождения дочери и в свои 33 года выглядит достаточно молодо и сексуально. На новом фото в мини-платье артистка позирует рядом со статуей и демонстрирует привлекательную фигуру. В комментариях подписчики высоко оценили стройность звезды, а также пожелали хорошего отдыха. Дело в том, что в подписи Пелагея призналась, что впереди ее ждет много концертов, поэтому она набирается сил.Некоторые поклонники поинтересовались, как Пелагея поддерживает свою фигуру в форме, предположив, что это может требовать большого труда. Как передает “КП”, звезда придерживается гречневой диеты, позволяет себе есть немного вредной еды, не доводит себя до чувства голода и часто занимается спортом.