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Участник «Дома-2» Женя Коваленок о своей работе до прихода на проект: «Первый год было очень тяжело, мертвые люди снились»

Новенький герой скандального телешоу «Дом-2» Евгений Коваленок признался, что ему очень часто снятся кошмары и мертвые люди. Оказывается, что до прихода на реалити-шоу парень работал в сфере ритуальных услуг.
Участник «Дома-2» Женя Коваленок о своей работе до прихода на проект: «Первый год было очень тяжело, мертвые люди снились»

Вчера в эфир вышла новая серия шоу «Бородина против Бузовой», где в рамках рубрики главного редактора журнала «Дома-2» Антона Беккужева под названием «Правда или ложь» участникам телестройки приходится раскрывать все свои тайны. В этот раз героями проекта стали ребята, которые не так давно появились в Периметре.

Так, к примеру, новая пассия Сергея Захарьяша рассказала о том, что практически все бойфренды изменяли ей, а Саша Ульянова объяснилась относительно пластики, которую в свое время сделала. Коварные вопросы Беккужева не обошли стороной и Женю Коваленка.

Коваленок признался, что действительно до прихода на телестройку работал в сфере ритуальных услуг. По словам Жени, это семейный бизнес, поэтому он просто помогал своему отцу.

«Первый год было очень тяжело, и каждый день мертвые люди мне снились», - рассказал новенький герой «Дома-2».

Более того, Коваленок отметил, что бизнес, которым занимается его семья, является весьма прибыльным делом, во всяком случае, на хлеб с икрой им всегда хватает. Правда, Женя добавил, что они стараются не наживаться на чужом горе, однако и точную сумму, которую он мог заработать за месяц, работая на своего отца, участник отказался озвучивать.

«Мы не наживается на чужом горе. У людей произошла беда, я помогаю им своими услугами», - подметил Женя.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:10

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