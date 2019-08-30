Участник «Дома-2» Женя Коваленок о своей работе до прихода на проект: «Первый год было очень тяжело, мертвые люди снились»
Новенький герой скандального телешоу «Дом-2» Евгений Коваленок признался, что ему очень часто снятся кошмары и мертвые люди. Оказывается, что до прихода на реалити-шоу парень работал в сфере ритуальных услуг.
Вчера в эфир вышла новая серия шоу «Бородина против Бузовой», где в рамках рубрики главного редактора журнала «Дома-2» Антона Беккужева под названием «Правда или ложь» участникам телестройки приходится раскрывать все свои тайны. В этот раз героями проекта стали ребята, которые не так давно появились в Периметре.
Так, к примеру, новая пассия Сергея Захарьяша рассказала о том, что практически все бойфренды изменяли ей, а Саша Ульянова объяснилась относительно пластики, которую в свое время сделала. Коварные вопросы Беккужева не обошли стороной и Женю Коваленка.
Коваленок признался, что действительно до прихода на телестройку работал в сфере ритуальных услуг. По словам Жени, это семейный бизнес, поэтому он просто помогал своему отцу.
Более того, Коваленок отметил, что бизнес, которым занимается его семья, является весьма прибыльным делом, во всяком случае, на хлеб с икрой им всегда хватает. Правда, Женя добавил, что они стараются не наживаться на чужом горе, однако и точную сумму, которую он мог заработать за месяц, работая на своего отца, участник отказался озвучивать.
Вчера в эфир вышла новая серия шоу «Бородина против Бузовой», где в рамках рубрики главного редактора журнала «Дома-2» Антона Беккужева под названием «Правда или ложь» участникам телестройки приходится раскрывать все свои тайны. В этот раз героями проекта стали ребята, которые не так давно появились в Периметре.
Так, к примеру, новая пассия Сергея Захарьяша рассказала о том, что практически все бойфренды изменяли ей, а Саша Ульянова объяснилась относительно пластики, которую в свое время сделала. Коварные вопросы Беккужева не обошли стороной и Женю Коваленка.
Коваленок признался, что действительно до прихода на телестройку работал в сфере ритуальных услуг. По словам Жени, это семейный бизнес, поэтому он просто помогал своему отцу.
«Первый год было очень тяжело, и каждый день мертвые люди мне снились», - рассказал новенький герой «Дома-2».
Более того, Коваленок отметил, что бизнес, которым занимается его семья, является весьма прибыльным делом, во всяком случае, на хлеб с икрой им всегда хватает. Правда, Женя добавил, что они стараются не наживаться на чужом горе, однако и точную сумму, которую он мог заработать за месяц, работая на своего отца, участник отказался озвучивать.
«Мы не наживается на чужом горе. У людей произошла беда, я помогаю им своими услугами», - подметил Женя.