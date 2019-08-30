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Microsoft выпустит очки смешанной реальности HoloLens 2 в сентябре

Компания Microsoft заявила о том, что выпустит новые очки смешанной реальности Microsoft HoloLens 2 уже в сентябре. Они будут ориентированы на корпоративный сегмент, чем и обусловлена их цена – 3500 долларов, также новинка стала более мощной.
Microsoft выпустит очки смешанной реальности HoloLens 2 в сентябре

Microsoft представила очки смешанной реальности Microsoft HoloLens 2 еще в феврале, а в мае заявила, что устройство уже стало доступно для разработчиков программного обеспечения. Теперь же компания официально сообщила, что выход запланирован на сентябрь, хотя точная дата так и не была названа. Новинка получила более широкий угол обзора – 52 градуса против 34 у прошлого поколения. При этом устройство сохранило разрешение картинки для каждого глаза равное 2K. Также модель похвастается увеличением своей производительности. Изменения коснулись и удобства новинки, она теперь более надежно держится на голове и совершенно не мешает человеку.

Как и прошлое поколение очков смешанной реальности Microsoft, HoloLens 2 нацелен на корпоративной сегмент. Его можно применять как в обслуживании, так и в производстве техники и комплектующих. Ценник устройства – 3500 долларов. Также возможен вариант использования по подписке – 125 долларов в месяц, в эту сумму входит обслуживание и программное обеспечение.

Продажи Microsoft HoloLens 2 сначала начнутся только в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Китае, Великобритании, Ирландии, Франции и Германии.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:18

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