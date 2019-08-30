Врачи назвали главные причины появления внезапной усталости у человека
Немало людей зачастую сталкиваются с появлением внезапной усталости. Врачи рассказали о главных причинах этого процесса, который, прежде всего, связан с физиологическими и психологическими нарушениями.
Из-за депрессии в мозге человека замедляется процесс выработки серотонина, поэтому начинается дискомфорт. Внезапная усталость возможна и в связи с нехваткой витамина B в организме. Как правило, это вызвано очень напряженной работой, из-за которой люди не успевают набраться сил.
Кроме этого, медики выделили метаболический синдром, развивающийся в результате плохого усвоения клетками тела глюкозы. Приём некоторых препаратов от давления провоцируют слабость и головокружение. В заключение они выделили гипотериоз и заболевания сердечно-сосудистой системы, как факторы, влияющие на внезапную усталость.
Из-за депрессии в мозге человека замедляется процесс выработки серотонина, поэтому начинается дискомфорт. Внезапная усталость возможна и в связи с нехваткой витамина B в организме. Как правило, это вызвано очень напряженной работой, из-за которой люди не успевают набраться сил.
Кроме этого, медики выделили метаболический синдром, развивающийся в результате плохого усвоения клетками тела глюкозы. Приём некоторых препаратов от давления провоцируют слабость и головокружение. В заключение они выделили гипотериоз и заболевания сердечно-сосудистой системы, как факторы, влияющие на внезапную усталость.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:59