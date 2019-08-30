Врачи назвали главные причины появления внезапной усталости у человека





Из-за депрессии в мозге человека замедляется процесс выработки серотонина, поэтому начинается дискомфорт. Внезапная усталость возможна и в связи с нехваткой витамина B в организме. Как правило, это вызвано очень напряженной работой, из-за которой люди не успевают набраться сил.Кроме этого, медики выделили метаболический синдром, развивающийся в результате плохого усвоения клетками тела глюкозы. Приём некоторых препаратов от давления провоцируют слабость и головокружение. В заключение они выделили гипотериоз и заболевания сердечно-сосудистой системы, как факторы, влияющие на внезапную усталость.