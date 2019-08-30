В розничной продаже уже появились чехлы для iPhone 11
Компания Apple еще даже не представила 11-ую серию фирменных смартфонов iPhone, но аксессуары к этим устройствам уже попали на рынок. Так, в розничных магазинах появились разноцветные чехлы для всех моделей смартфонов новой серии.
Прежде широкой публике были доступны лишь утечки и макеты долгожданных новинок от Apple. На основании многочисленных инсайдерских сообщений и рендеров у многих даже сформировалось примерное представление о том, как будут выглядеть iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 XR. Теперь же все желающие могут увидеть чехлы для этих гаджетов.
Впрочем, рынок уже привык к тому, что чехлы для новых устройств появляются в магазинах еще до их официальной презентации. Однако в этот раз в Сети появилось фото с богатым выбором аксессуаров для iPhone 11, которые были представлены в реальном розничном магазине. Более того, если верить надписям на ярлыках, старшая модель в линейке получит название iPhone 11 Pro Max.
Напомним, официальная презентация смартфонов новой линейки должна состояться только 10 сентября.
Прежде широкой публике были доступны лишь утечки и макеты долгожданных новинок от Apple. На основании многочисленных инсайдерских сообщений и рендеров у многих даже сформировалось примерное представление о том, как будут выглядеть iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 XR. Теперь же все желающие могут увидеть чехлы для этих гаджетов.
Впрочем, рынок уже привык к тому, что чехлы для новых устройств появляются в магазинах еще до их официальной презентации. Однако в этот раз в Сети появилось фото с богатым выбором аксессуаров для iPhone 11, которые были представлены в реальном розничном магазине. Более того, если верить надписям на ярлыках, старшая модель в линейке получит название iPhone 11 Pro Max.
Напомним, официальная презентация смартфонов новой линейки должна состояться только 10 сентября.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:20