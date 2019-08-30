Представитель Бориса Моисеева рассказал о жизни артиста на пенсии

В возрасте 52 лет Борис Моисеев пережил инсульт, что заставило его пересмотреть планы на жизнь. После того, как артисту удалось поправить свое здоровье, в Сети распространились слухи, что его материальное положение сильно ухудшилось. Представитель певца передал порталу Teleprogramma, что он не пытается продать недвижимость и по-прежнему является владельцем квартир в Москве, Болгарии и Юрмале. По словам Сергея Гороха, исполнитель уже смирился с тем, что он пенсионер, а также поддерживает хорошие отношения с родственниками.В частности, Моисеева на регулярной основе навещает племянница и звонит брат, а по хозяйству помогает домработница. Горох проинформировал, что певец имеет поддержку и помощь круглосуточно.