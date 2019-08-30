Беременная звезда «Дома-2» Александра Артемова обижается, что ее считают плохой матерью

«Плохая мать? Не знает, кто в ней живет? Я не знаю, кто во мне живет, правда!» - подчеркнула звезда «Дома-2».

Александра Артемова и Евгений Кузин с нетерпением уже ждут появления на свет своего наследника. Сейчас будущие родители стараются подготовить все возможное к рождению общего первенца, при этом они уверяют, что до сих пор не имеют понятия, кто же у них родится.Стоит отметить, что именно на этой почве на Артемову в последнее время довольно часто начали буквально «набрасываться» хейтеры, которые заявляют, что Саше явно все равно на то, кого она носит под сердцем.По словам Саши, ее очень обижает тот момент, что ее считают плохой матерью, ведь в действительности это не так. Артемова решила объяснить подписчикам, почему на протяжении 9 месяцев у нее даже мысли не возникало узнать у своего врача, «кто в ней живет».Оказывается, что Артемова хочет сделать не только себе подарок, но и сюрприз своему любимому мужу, для которого это будет уже второй наследник. Более того, Саша отметила, что любит своего «поросенка», несмотря на то, что не знает его пол.К слову, большинство читателей поддержали позицию Артемовой и посоветовали ей не переживать из-за хейтеров.