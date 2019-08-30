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Беременная звезда «Дома-2» Александра Артемова обижается, что ее считают плохой матерью

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Александра Артемова пожаловалась преданным поклонникам на то, что недоброжелатели называют ее плохой матерью. Как утверждает супруга Евгения Кузина, она действительно до сих пор не знает пол будущего малыша, а злопыхатели почему-то решили, что этот момент является признаком равнодушия к еще не рожденному ребенку.
Беременная звезда «Дома-2» Александра Артемова обижается, что ее считают плохой матерью

Александра Артемова и Евгений Кузин с нетерпением уже ждут появления на свет своего наследника. Сейчас будущие родители стараются подготовить все возможное к рождению общего первенца, при этом они уверяют, что до сих пор не имеют понятия, кто же у них родится.

Стоит отметить, что именно на этой почве на Артемову в последнее время довольно часто начали буквально «набрасываться» хейтеры, которые заявляют, что Саше явно все равно на то, кого она носит под сердцем.

«Плохая мать? Не знает, кто в ней живет? Я не знаю, кто во мне живет, правда!» - подчеркнула звезда «Дома-2».


По словам Саши, ее очень обижает тот момент, что ее считают плохой матерью, ведь в действительности это не так. Артемова решила объяснить подписчикам, почему на протяжении 9 месяцев у нее даже мысли не возникало узнать у своего врача, «кто в ней живет».

Оказывается, что Артемова хочет сделать не только себе подарок, но и сюрприз своему любимому мужу, для которого это будет уже второй наследник. Более того, Саша отметила, что любит своего «поросенка», несмотря на то, что не знает его пол.

К слову, большинство читателей поддержали позицию Артемовой и посоветовали ей не переживать из-за хейтеров.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:54

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